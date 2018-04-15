قرقاش: الملك سلمان قادر على جمع كلمة العرب

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأحد، أن الملك سلمان قادر على جمع العرب.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الاستثنائية لجمع كلمة العرب و تفعيل عملهم المشترك، و الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك."

تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الإستثنائية لجمع كلمة العرب و تفعيل عملهم المشترك، و الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 15, 2018

يذكر أن العديد من قادة الدول العربية توافدوا السبت إلى منطقة #الظهران في السعودية من أجل المشاركة في #القمة_العربية.

وقد وصل قادة ورؤساء وفود 14 دولة عربية من بينها مصر وعمان والسودان وفلسطين والصومال وتونس واليمن والعراق وليبيا والإمارات والجزائر ولبنان وموريتانيا وجزر القمر.

وتتصدر أجندة القمة ملفات إقليمية عدة، أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في #اليمن و #عملية_السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود #محاربة_التنظيمات_الإرهابية وسبل مواجهة #التدخلات_الإيرانية في شؤون دول المنطقة.