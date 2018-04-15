ملك البحرين: نتمسك بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس

قال ملك #البحرين حمد بن عيسى إن الدول العربية بحاجة إلى مزيد من التكاتف لمواجهة التدخلات الخارجية.

وأضاف ملك البحرين أن رئاسة #السعودية للقمة سيعود بالخير على تعزيز الأمن القومي العربي.

جاء كلام ملك البحرين بكلمة له في #القمة_العربية المنعقدة اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية.

وأكد ملك البحرين تمسك بلاده بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتستضيف مدينة الظهران شرق السعودية، اليوم الأحد، #القمة_العربية الدورية التاسعة والعشرين.

وتتصدر أجندة القمة ملفات إقليمية عدة أبرزها الوضع في #سوريا والأزمة في #اليمن و #عملية_السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود #محاربة_التنظيمات_الإرهابية وسبل مواجهة #التدخلات_الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وتأتي مناقشة تلك الملفات في ظل أحداث متسارعة تشهدها المنطقة تجعل من #قمة_الظهران الاعتيادية في دورتها، استثنائية في ملفاتها وقضاياها، بمخرجات مرحلية وخارطة طريق تعيد رسم المشهد العربي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد وصل إلى مقر انعقاد القمة العربية في الظهران السعودية.

كما وصل قادة ورؤساء وممثلو الدول العربية إلى مقر انعقاد القمة، واستقبلهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

ثم التقط الزعماء الصورة التذكارية قبل انطلاق قمة الظهران.