العفاسي يوجع الإخوان مجددا: فاشلة.. ينكرون الانتماء لها

يبدو أن تغريدة القارئ الكويتي الشيخ #مشاري_العفاسي التي انتقد فيها حركة #حماس بسبب تأييدها لنظام الأسد، أوجعت #الإخوان، حيث تعرض العفاسي لهجمة شرسة من عناصر الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد مهاجمي العفاسي، الإخواني محمد العوضي الذي أعاد نشر تغريدة تشن هجوما شرسا على القارئ الكويتي.

ما دفع الشيخ العفاسي للرد بتغريدة أخرى قائلا "لأن جماعة الإخوان تفشل.. كلهم ينكرون الانتماء لها".

وأضاف "ويختبئ محمد العوضي خلف ريتويت لأنه يجبن عن المواجهة مثلما يجبن عن الاعتراف بأنه إخونجي".

وتابع العفاسي موجها حديثه للعوضي "وكان يتصل بي في أحداث مصر ويقول: نحن نقبل رأسك أوقف الحرب.. ثم اكتشف أنه هو من يدير الحرب من الخلف برسائل تحريضية كشفتها لعلي".

وكان الشيخ مشاري العفاسي، علق السبت، على بيان أصدرته حركة حماس حول الضربة التي وجهتها #واشنطن ولندن وباريس ضد أهداف محددة تتبع النظام السوري، والذي أدانت فيه حماس الضربة واعتبرتها "عدواناً سافراً".

وقال العفاسي في تغريدته: "الحمدلله الذي كشف الإخونجية الخائنين، فحالهم لا يخفى إلا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر، أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ متمسكين".

يذكر أن حماس أصدرت بياناً أدانت فيه الضربة التي قامت بها الدول الثلاث ضد منشآت إنتاج الأسد للأسلحة الكيمياوية وبعض القواعد العسكرية له في دمشق وضواحيها.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي لها "الضربات الغربية عدواناً سافراً على الأمة يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها حفاظا على وجود الكيان الصهيوني وتمرير مخططاته".