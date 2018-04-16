محمد بن زايد: السعودية خير من يجمع العرب

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن السعودية خير من يجمع العرب ويوحد كلمتهم.

وقال الاثنين في تغريدة عبر حسابه على تويتر: تؤمن الإمارات أن موقع العرب في العالم تعززه وحدة كلمتهم، والسعودية عبر ثقلها السياسي ومكانتها المعنوية خير من يجمع العرب لما فيه مصلحتهم.

وأضاف: "نبارك للعرب نجاح #قمة_القدس في مدينة الظهران، خادم الحرمين الشريفين قائد الحزم ورجل الخير، يجمع الكلمة ويوحد الصف.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعلن الأحد، خلال القمة العربية الـ29 بالظهران، تبرع المملكة بمبلغ 200 مليون دولار للفلسطينيين.

وشدد البيان الختامي لقمة القدس على التعهد بتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية.

كما أكد على العمل على دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي.