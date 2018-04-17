العفاسي يهاجم العوضي: يخشى الاعتراف بأنه إخونجي

يواصل القارئ الكويتي الشيخ، مشاري العفاسي، هجومه على جماعة الإخوان والمدافعين عنها، وبدأت المعركة بين العفاسي والإخوان وذيولهم عقب نشره تغريدة هاجم فيها حركة حماس بعد بيانها المدافع عن #النظام_السوري.

وقال العفاسي في حسابه على "تويتر" وأرفق التغريدة بصورة مجمعة لإرهابيين قائلا: "أزيد يقيناً وثباتاً إذا رأيت أن من يدافع عن محمد العوضي معتقل #القاعدة في #غوانتانامو وآخر متهم بالإرهاب دولياً والإخوانجية يصفقون ويشتمون وينشرون".

وأضاف العفاسي "والمهم في هذا كله.. هو التأكيد على منابع الإرهاب وجلساء التكفيريين، وأنهم حزب واحد ضد العقيدة الصحيحة.. حطوا بالكم على أولادكم".

وكان أحد مهاجمي العفاسي، محمد العوضي، الذي أعاد نشر تغريدة تشن هجوما شرسا على القارئ الكويتي.

ما دفع الشيخ العفاسي للرد بتغريدة أخرى قائلا "لأن جماعة الإخوان تفشل.. كلهم ينكرون الانتماء لها".

وأضاف "ويختبئ محمد العوضي خلف ريتويت لأنه يجبن عن المواجهة، مثلما يجبن عن الاعتراف بأنه إخونجي".

وتابع العفاسي موجهاً حديثه للعوضي "وكان يتصل بي في أحداث مصر ويقول: نحن نقبل رأسك أوقف الحرب.. ثم اكتشف أنه هو من يدير الحرب من الخلف برسائل تحريضية كشفتها لعلي".

وكان الشيخ مشاري العفاسي، علق السبت، على بيان أصدرته حركة حماس حول الضربة التي وجهتها #واشنطن ولندن وباريس ضد أهداف محددة تتبع النظام السوري، والذي دانت فيه حماس الضربة واعتبرتها "عدواناً سافراً".