شاهد.. أطول نفق في الشرق الأوسط يقع بالشارقة

افتتح حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي السبت، أطول نفق مغطى بالكامل في الشرق الأوسط، بطول 2700 متر ويسمى بنفق "السدرة".

ويُعد "السدرة" النفق الأخير ضمن مشروع طريق خورفكان - الشارقة الجديد، لتكتمل بذلك أعمال افتتاح الأنفاق الخمسة، التي تحمل أسماء "الروغ، والسدرة، والغزير، والسقب، والساحة".

وضغط حاكم الشارقة على زر التفجير للجزء المغلق المتبقي من نفق السدرة؛ إيذانًا بالتدشين لنفق يعد الأطول في الشرق الأوسط.

كما دشّن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرحلة الأولى من طريق خورفكان والبالغ طوله 89 كيلو مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات و500 مليون درهم.

ويعد طريق خورفكان من أضخم المشروعات الحيوية والتنموية التي تبنتها إمارة الشارقة ويخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، ويربط مدينة خورفكان بمدينة الشارقة بصورة مباشرة، مما يسهل التنقل والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إسهامه بقفزة عالية في تطوير المناطق المجاورة الواقعة على امتداد هذا الطريق.