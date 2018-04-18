بعد خبر العربية.نت..صحافي أميركي يطالب باستدعاء سفير قطر

اعتبر الصحافي الأميركي توم روغان أنه يجب على الولايات المتحدة أن تستدعي سفير قطر لديها لاستجوابه حول حضور رئيس الوزراء القطري #عبد_الله_آل_ثاني حفل زواج نجل إرهابي مطلوب دولياً في الدوحة، مستشهداً بتقرير نشره موقع "العربية.نت".

وكان موقع "العربية.نت" قد نشر السبت الماضي خبراً حول حفل زواج نجل الإرهابي عبد الرحمن #النعيمي، المدرج على قوائم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحتى #قطر للإرهاب. وهذا الحفل الذي تم في الدوحة حضره الإرهابي النعيمي شخصياً كما حضرته شخصيات كبيرة من قطر، منها رئيس الوزراء القطري ونُشرت مباركات له في الصحف القطرية.

وأكد روغان، في مقال نشره على موقع "واشنطن اكزامينر"، أنه يتوجب على رئيس الوزراء القطري أن يحرص على ألا يظهر مع شخصيات مشبوهة، خاصةً أن النعيمي معروف دولياً لتورطه بتسهيل تمويل تنظيم القاعدة على مدى الـ15 عاماً الماضية.

ورأى روغان أن وجود النخبة القطرية في حفل الزواج يؤكد أنهم على استعداد "لترك هذا القاتل يعيش حياته في العلن"، كما أنهم جاهزون "للاحتفال معه"، حسب تعبير روغان.

وذكّر الصحافي أن للدوحة صلات قديمة مع الإرهاب رغم وعدها الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترمب بتغير مسارها. وختم مؤكداً أنه يبدو أن القطريين يعتقدون أنهم يستطيعون خداع ترمب، معتبراً أنه يتوجب على الرئيس الأميركي تأديبهم على هذا الخطأ.