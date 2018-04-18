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قرقاش:حملة تشويه مصدرها إيران تستهدف الإمارات والسعودية

المصدر: العربية.نت
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ندد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الأربعاء بحملة تشويه مصدرها طهران تطال #السعودية_والإمارات، خاصةً عبر وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء وصحيفة "الأخبار" اللبنانية المقرّبة من حزب الله.

وكتب #قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تستمر الأخبار الكاذبة من المصادر الإيرانية ضد الإمارات والسعودية مثل وكالة فارس أو جريدة الأخبار، لنتحرى المصدر والمروّج المرتبك دائما، لندرك حجم حملة التشويه التي تستهدفنا".

وكانت وكالة "فارس" قد نقلت عن جريدة "الأخبار" تقريرا ملفّقا ينشر أكاذيب حول العلاقات بين #السعودية و #الإمارات ويهدف لزرع الفتنة.

كلمات دالّة

#حملة تشويه إيرانية

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