العفاسي يطلق الرصاص من جديد على الإخوان: لن نسكت عنكم

شدد القارئ الكويتي "مشاري العفاسي" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" تحمله إيذاء من يناقضونه في حربه ضد #الاخوان، فكتب في تغريدة آية "ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ".

وكتب في تغريدة أخرى، أنه على سبيل الاختراق الإخونجي للدول والحكومات، #ناصر_الصانع يحاضر في مركز ابن الهيثم للتدريب عن الفساد الحكومي، والمشكلة أن الحضور من دوائر حكومية، مثل معهد القضاء وغيره! يعني كافي وزيرة #إخونجية بالحكومة، هذا دور طلبة القضاء؟

وفي تغريدة أخرى قال: "السلفيون في الكويت دعوتهم واضحة نقية، ولكني أعتب على بعضهم في التهاون بشأن الاخوان و#السرورية، ولما رفعت المملكة لواء الحرب على هذه الجماعات الإرهابية ومن يمولها، قل بعضهم مستدلاً بأغنية "خليجنا واحد " خلونا نتسامح، أين حربكم ضد أهل الأهواء الذين مزقوا خليجنا وغيره؟".

بينما قام #العفاسي بوضع صور لبعض كتب الخوارج، كما وصفهم بالقعدية في قلب كل خارجي، كتاب "سيد قطب في ظلال القران " مبيناً أنه أهم مراجع #الدواعش والقاعدة والاخوان.



وقال: "أقول نعم كلنا إخوة مسلمون، ولكم حق المحبة في الدين، لكن يجب أن نحذر من خطر تسلقكم على المناصب، ولو سقط في سبيل غايتكم من سقط من الضحايا، ثم إذا حكمتم لا قدر الله قلتم نحن لا نريد الشريعة ".

واستشهد في أحد تغريداته بقول الامام #الالباني: "إن الإخوان ليسوا من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة، وتابع "إن القضية شرعية لي، ولن أسكت وأسال الله أن يغفر لي سكوتي وتقصيري عن هذه الجماعة، التي شملت تحتها كل فرقة ضاله، فليست القضية عندي شخصية ولا سياسية، ولكني اليوم أرد عن ديني من خطر وقوع السيف بين المسلمين، وعلى أدوات التحريض والتكفير أن تكف وأن تتوب".

ورداً عن من كتبه له "خليك بالقران": "أشكر لهم حرصهم ونصحهم، تعال خلنا كلنا بالقران، وهل كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، التلاوة في كل حين، وإلا يتوجب علي كداعية التحذير من أهل الأهواء وألا يحق لي حرية التعبير، ومن قال ان القارئ ليس داعية؟".

وتابع في حربه ضد الاخوان: "التقوى ميزان التفاضل بين الناس "والوزن يومئذ الحق " أما ميزان الاخونجية لن تكون صالحاً إلا إذا كنت منا، أو لعبة عندنا أو أداة لنا أو تصوت لنا في الانتخابات، وإلا فأنت عدو للدين كافر، لاحظ لك في الإسلام".

ومن السياق نفسه، أكد العفاسي أن سبب الهجوم عليه من الإخوان، هي تغريدته عن #حماس، لكونهم لا يعتبرون شتمهم واتهامهم فجور بالخصومة، ويريدون منا أن نتخلق معهم بمكارم الاخلاق، بقوله: "ما سر إقامة أحد رموز الإخوان الكويتية في أمريكا 20 سنة، ومن أبعده، ومن الطالب الذي صوره أثناء الغزو وهو يقول "جربنا حكم الصباح خلونا نجرب حكم صدام" الله يرحمك يا شيخ سعد، مات جزء كبير من هذه الحقيقة معك، ورحم الله الشيخ سعود ما اثبتها".

وكان مشاري العفاسي قد انتقد جماعة حماس بعد ان ادانت الضربة العسكرية التي وجهتها #أميركا وبريطانيا وفرنسا لمواقع النظام السوري السبت الماضي.

وتابع في تدوينه: "الحمد لله الذي كشف الإخونجية الخائنين، فحالهم لا يخفى إلا على غافل وساذج محسن للظن في كل حال يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر، أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين، ويحرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب واحد وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام متماسكين".