دبلوماسي روسي: القرضاوي يتوقع أن يطيح القطريون بحكامهم

تحدث الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لدى قطر، فلاديمير تيتورينكو، عن تجربته مع #يوسف_القرضاوي عندما كان سفيراً لبلاده في الدوحة، وذلك في برنامج رحلة في الذاكرة عبر قناة روسيا اليوم عربي.

وكشف تيتورينكو أن القرضاوي قال له إن "الأنظمة في البلدان العربية الفاسدة يجب أن تزول وإن الشعوب سئمت من حكوماتها القديمة ويجب أن تحل محلها قوى المجتمع".

وأضاف السفير أن القرضاوي صرح له أن "الشعب القطري سيطيح في المرحلة القادمة بالحكام القطريين أنفسهم وأن الديمقراطية ستحل بقطر".

كذلك أشار إلى أن القرضاوي يقدم تعليماته لقناة الجزيرة عن كيفية العمل. وتحدث عن اتصالات للقرضاوي بالديوان الأميري القطري حيث كان يأمرهم أن يوجهوا للقناة تعليمات بعرض المزيد من اللقطات الفظيعة والأحداث الدموية حول سوريا.