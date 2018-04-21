سلطان بن سحيم: حذرنا من سيطرة الإخوان الإرهابية على قطر

تعقيباً على ما كشفه حديث السفير الروسي السابق في قطر، فلاديمير تيتورينكو، في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، حول دور الدوحة في زعزعة عدد من الأنظمة خلال ما عرف بالربيع العربي، وتصريحات الشيخ يوسف #القرضاوي، الذي يعد من أبرز رموز #جماعة_الإخوان، حول حثه الحكومة القطرية على دعم المعارضة في بعض الدول لقلب أنظمة الحكم فيها، وما قاله القرضاوي من أن الثورة ستصل قطر أيضاً لاحقاً، حذر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، من خطر الإخوان، وسياسة الدوحة في دعم المتطرفين.

وقال في تغريدات ليلة الجمعة: "ما قاله السفير الروسي وفضحه دور القرضاوي الرئيسي في السياسة الخارجية لقطر، يؤكد حقيقة موقفنا من نظام الحمدين ودعمه للمتطرفين.. هل باقي ذرة شك بأن (الإخوان) يتآمرون على قطر قبل غيرها".

وأضاف: "حذرنا ونبهنا كثيراً من السيطرة الإخوانية على قطر، ولم يزد ذلك نظام الحمدين إلا غروراً وإمعاناً في السير بالطريق المظلم.. من يصدق.. نظام الحمدين اشترى قرب (الإخوان) الإرهابيين وباع جيرانه وحلفاءه الحقيقيين"