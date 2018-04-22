تفاصيل جديدة عن اعتراض مقاتلات قطر للطائرة الإماراتية

دانت وزارة خارجية البحرين اقتراب مقاتلات جوية قطرية لطائرة إماراتية مدنية من نوع إيرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي، على متنها عشرات الركاب.

وجاء في بيان الخارجية البحرينية أن "ذلك أثناء تحليقها فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الواقع في إقليم #البحرين لمعلومات الطيران، في رحلة معروفة المسار ومستوفية لكافة الإجراءات اللازمة".

وأكدت الوزارة أن "هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسؤوليتها دولة #قطر تمثل ترويعاً للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، وتهديداً لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وقال البيان: "وإذ تؤكد وزارة الخارجية على حق مملكة البحرين في اتخاذ كافة الإجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة وأجهزة منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة وغير القانونية، فإنها تشدد على تضامن مملكة البحرين التام ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة، ضماناً لسلامة #الطيران_المدني وحفاظاً على حياة المدنيين والأبرياء".