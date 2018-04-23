خبير أميركي: على واشنطن التهديد بنقل قاعدة العديد من قطر

أكد أحد كبار المحللين في مجال السياسة الخارجية أن على #الولايات_المتحدة أن تهدد بنقل قاعدة العديد الجوية في الجنوب الغربي من العاصمة القطرية الدوحة، إذا لم تتوقف قطر عن دعم الإرهاب، والتعامل عن قرب مع الإيرانيين، ودعم حماس وأنشطتها.

وقال ميتشل بارد، المتخصص في سياسة الولايات المتحدة والشرق الأوسط، لموقع "العربية.نت" بالنسخة الإنجليزية، إن تلك القاعدة العسكرية هي واحدة من عوامل الضغط التي تمتلكها واشنطن، والتي يمكن استخدامها لحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على تغيير سياساته التي تتعارض مع المصالح الأميركية.

وقال بارد "هناك الكثير من الأسباب لعدم الثقة بالأمير ووعوده، بما في ذلك دعمه المستمر لحماس، وكذلك ارتباطه بأنشطة قناة الجزيرة. ووفقاً لبعض التقارير الإعلامية، فقد استضاف الأمير زعماء يهوداً مختلفين، في محاولة للحصول على دعمهم لجهوده من أجل إنهاء المقاطعة."

وأضاف بارد أنه كان هناك ادعاء آخر بأن الأمير أو قناة الجزيرة قد أرسلت جاسوساً للتسلل إلى المنظمات الموالية لإسرائيل.

على الرغم من كل الأنشطة المشبوهة في #قطر، لا يعتقد بارد أن الاحتفاظ بالقاعدة العسكرية في البلاد سيعرض أمنها للخطر.

وأضاف "أعتقد أن التأمين جيد حول القاعدة وأنا على ثقة من كون أمننا جيداً هناك، ولا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لتسرب المعلومات الاستخبارية إلى المتطرفين من خلال توظيف تلك الوسائل".

ودعا الخبير أمير قطر تميم بن حمد إلى تغيير سياساته بحيث لا يحتاج من هنا فصاعداً لحماية المتطرفين.

ويعتقد بارد، الذي سبق له تأليف 24 كتاباً، أن "تعاون #الدوحة مع طهران بدا لها سهلاً مقارنة من مواجهة نظام الملالي لاسيما أنّهما يتشاركان في حقول غاز وتجمعهما مصالح اقتصادية الآن لكنه حذّر من أن ذلك لا يعني أنّ الإيرانيين لا يرغبون في رؤية نهاية نظام الأمير بهدف السيطرة عليه".

وقال في هذا الصدد "لو تم تحييد إيران، ما كان لقطر أن تجد ذريعة للتعامل مع الإيرانيين إلا إذا كان تحييد طهران يتضمن تغيير النظام بكيفية تدفع جميع حكومات الشرق الأوسط مستعدة لإقامة علاقات معها. ولكن تحييد التهديد كان من المؤكد أن يجعل من السهل دفع قطر إلى تغيير سياساتها تجاه إيران."

وأضاف "غير أنّ ذلك لم يكن يضمن آلياً تغيير موقفها من #الإخوان المسلمين وحماس. وأعتقد أنه كان من الأفضل لأمير قطر أن ينضم للتحالف مع بقية دول الخليج والقوى الإقليمية الأخرى التي يعتبر جميعها أن إيران هي التهديد الذي نراه ماثلا اليوم. لكنني لا أعتقد أن الأمير سيأخذ بهذه النصيحة."

ونبّه بارد من أن قطر باتت لاعباً رئيساً في واشنطن في لعبة اللوبيات، حيث نجحت في إعطاء صورة إيجابية عنها لدى أوساط معينة من أجل دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البقاء على موقفه الحالي الذي يبدو لديهم في الظاهر أنه إلى جانبها.

وقال إن "الولايات المتحدة، والدول الديمقراطية والتي تعتمد سياسات شفافة تعتبر رؤية السعودية والإمارات العربية المتحدة الجديدة للمنطقة وكيفية معالجة ملفاتها، تطوراً إيجابياً، من شأنه أن يفضي على الأقل إلى مفاوضات دبلوماسية، حتى لو لم تكن على مستوى رسمي."

وأوضح أن "العلاقات مع السعودية والإمارات هي أمر إيجابي وأعتقد أنها أيضاً من الأمور التي نتوقعها من قطر. وإذا كان أمير قطر ينتظر علاقات أكثر إيجابية مع الولايات المتحدة فسيتعين عليه أن تربطه علاقات جيدة مع جميع حلفائها في المنطقة، ولكن ذلك يتضمن أيضاً وضع حد لدعم حماس والقيام بأمور أخرى لا ترغب الدوحة حتى الساعة في القيام بها."