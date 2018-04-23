قرقاش: "العرس الإرهابي" بالدوحة قوض جهود مكاتب المحاماة

اعتبر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، "حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن الإرهابي مموّل القاعدة عبدالرحمن النعيمي، وبوجود الأخير، قوض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في واشنطن، كما أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب".

وأضاف في سلسلة تغريدات له على تويتر: "لن تستطيع الدوحة الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة وهدر أموالها وتلميع صورتها في المؤتمرات الدولية، وعليها تغيّير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب وزعزعة استقرار دول المنطقة".

وتساءل الوزير الإماراتي "كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة في دعم التطرّف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمي وبالاحتفاء العلني لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التي أصدرتها؟ أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجه لواشنطن والعواصم الغربية".

وكانت "العربية.نت" أول من نشر صورة رئيس الوزراء القطري عبدالله آل ثاني، وإلى جانبه عدد آخر من المسؤولين في الحكومة القطرية، إلى جانب المطلوب الأبرز على قائمة الإرهاب القطرية عبد الرحمن النعيمي، في حفل زفاف نجل الإرهابي المطلوب على القوائم الدولية.