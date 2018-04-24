الفلبين تعتذر للكويت بعد ضجة "فيديو العاملات"

قال وزير الخارجية الفلبيني، آلان بيتر كايتانو، إن بلاده قدمت اعتذاراً رسمياً للكويت، الثلاثاء، بشأن أفعال اعتبرتها #الكويت انتهاكاً لسيادتها بعدما انتشر مقطع #فيديو مسجل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، لفريق تدخل سريع فلبيني يعمل على تهريب عمالة منزلية من بيوت كويتية في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، إثر الحادثة السفير الفلبيني لدى البلاد، ريناتو بيدرو أوفيلا، لتسليمه مذكرتي احتجاج حول تصريحات مسيئة للكويت أدلى بها مسؤولون فلبينيون.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن مصدر مسؤول في الخارجية (لم تسمه)، أن مذكرتي الاحتجاج تتعلقان بتصريحات صدرت من مسؤولين فلبينيين، تنطوي على إساءة بالغة لدولة #الكويت.

وقال الوزير إن الكويت قبلت تفسير الفلبين بعدما التقى السفير الكويتي لدى مانيلا مع الرئيس رودريجو دوتيرتي، الاثنين، في مدينة دافاو جنوب البلاد، وأجرى محادثات مع كايتانو الثلاثاء، في مانيلا، بحسب رويترز.

وأضاف في مؤتمر صحافي له: "نرسل مذكرة الآن (لوزير الخارجية الكويتي)، ونعتذر عن بعض الأحداث التي تعتبرها الكويت انتهاكا لسيادتها".

وتابع أنه تم الاتفاق على إجراءات مع السلطات الكويتية لتفادي تكرار هذه الأحداث.

وتعمل البلدان على صياغة اتفاق لحماية العمال المغتربين، بعد أن تسبب العثور على عاملة فلبينية تدعى، #جوانا_ديمفيليس، مقتولة ومجمدة في ثلاجة بالكويت، خلال فبراير/شباط الماضي، بتوتر العلاقات الكويتية الفلبينية.