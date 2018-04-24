شركة محاماة هولندية تهدد بمقاضاة قطر لتمويلها "النصرة"

المعاناة من الدعم القطري للإرهاب تجاوزت حدود دول الجوار وانطلقت إلى أوروبا، ما دفع بشركة محاماة هولندية شهيرة إلى التهديد بمقاضاة الحكومة القطرية إذا لم تنشئ الدوحة صندوقاً لدعم ضحايا إرهاب "جبهة النصرة" من السوريين المقيمين على الأراضي الهولندية.

فقد رأت شركة المحاماة الهولندية الشهيرة "براكن دوليفر" أن قطر عليها أن تدفع الثمن لضحايا الفصائل الإرهابية التي دعمتها في سوريا، وأن اللاجئين السوريين في هولندا لهم حق المطالبة بتعويضات من الدوحة، حيث إن الدعم القطري للفصائل المتطرفة ساهم بشكل فاعل فيما وصل إليه حال السوريين اليوم، وهنا لا أحد يتجنى على قطر فالاعتراف منسوب لأحد أبرز مسؤوليها.. حمد بن جاسم.

واستنادا إلى هذه التصريحات تبنت شركة المحاماة الهولندية، التي تتخصص في قضايا الدفاع عن حقوق الانسان، ملف ضحايا "جبهة النصرة" المقيمين في هولندا.

الشركة أرسلت رسالة بتاريخ 23 أبريل، الى الديوان الأميري في قطر معنونة باسم أميرها الشيخ تميم بن حمد.

الرسالة تقول إن "جبهة النصرة" استطاعت الاستمرار في أعمالها الإرهابية نتيجة للتمويل القطري، وتطالب قطر بالوقف الفوري لتمويل الإرهاب، وتمهل أمير قطر 6 أسابيع، لإنشاء صندوق تعويضات، يُخصص ريعه لضحايا جبهة النصرة الذين أرغموا على الفرار من سوريا، ويعيشون حاليا في هولندا.

إذا فالنظام القطري في مرمى الإرهاب مجدداً، والاتهامات هذه المرة لا علاقة لها بالرباعي العربي الذي تقول الدوحة عنه إنه يختلق الذرائع لمقاطعتها.