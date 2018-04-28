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البنتاغون: الموافقة على بيع مروحيات هجومية للبحرين

المصدر: العربية.نت، رويترز
وزارة الدفاع الأميركية
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وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين، بقيمة تقديرية تبلغ 911 مليون دولار، وفق ما ذكرت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الجمعة.

وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن شركة جنرال إلكتريك ووحدة بيل هليكوبتر التابعة لشركة تيكسترون هما المتعاقدان الرئيسيان في الصفقة.

وقال البنتاغون إن هذه الصفقة "ستساهم في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، وهو شريك أمني مهم في المنطقة".

كما لفت إلى أن "هذه الصفقة تحسن قدرة البحرين على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. كما ستستخدم هذه القدرة كرادع للتهديدات الإقليمية ولتعزيز دفاعها عن الوطن".

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