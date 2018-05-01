قرقاش: أزمة قطر لن تُحل بوساطة غير خليجية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور #أنور_قرقاش، أن أزمة قطر مع جيرانها لن تُحل بوساطة غير خليجية.

ودعا قرقاش الدوحة إلى الابتعاد عن المراوغة، والتعامل بمباشرة وجدية مع مطالب دول الجوار.

نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يغّير الإعلام حالكم، عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة، دبروا أمركم بعد الْيَوْمَ بالحكمة وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم والتي تعبّر عن هموم حقيقية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 1, 2018

وغرد قرقاش على تويتر الثلاثاء: "نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها: لن تكون هناك وساطة غير خليجية، ولن تنفع أي ضغوط، ولن يغير الإعلام حالكم، عودوا لرشدكم فأزمتكم مستمرة، دبروا أمركم بعد اليوم بالحكمة وفاوضوا في إطار مطالب جيرانكم والتي تعبّر عن هموم حقيقية".

وتصر #السعودية و #الإمارات و #مصر والبحرين على التزام قطر بتنفيذ 13 مطلبا لضمان امتناعها عن دعم الإرهاب أو التدخل في شؤون دول المنطقة.