دعم خليجي لقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن بلاده تقف إلى جانب المغرب في قرارها قطع العلاقات مع طهران بعد أن ثبت تدخل إيران بشؤونها الداخلية.

وقال قرقاش في تغريدة له على #تويتر: "نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهم الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء".

نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهم الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 1, 2018

ودعمت مملكة #البحرين قرار المغرب قطع علاقاتها مع إيران بعد دعم طهران وأداتها حزب الله لجماعة البوليساريو بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية.

وتعود أسباب القرار المغربي بقطع العلاقات مع #إيران وغلق السفارة وطرد السفير، بحسب وزير الخارجية ناصر بوريطة، إلى دعم طهران لجبهة #البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، وقيام ميليشيات #حزب_الله اللبناني التابع لإيران بتدريب عناصر من جبهة البوليساريو.

واتهمت الرباط إيران بإرسال أسلحة إلى جبهة البوليساريو عبر سفارتها بالجزائر.

واستدرك المسؤول المغربي الموقف، وربط قرار قطع العلاقات المغربية الإيرانية، بالخلافات الثنائية، وأنه لا علاقة له بالتطورات في #الشرق_الأوسط.