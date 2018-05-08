استطلاع رأي الشباب العربي: الإمارات البلد المفضل لدينا

أظهرت نتائج استطلاع رأي الشباب العربي العاشر الذي تعده مؤسسة "بيرسون مارستيلر ASDA’A Burson-Marsteller" لعام 2018، والذي يغطي 16 دولة عربية، أنه بالنسبة للشباب العربي تبقى الإمارات العربية المتحدة البلد المفضل الذي يرنو الشباب العربي للعيش فيه، ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به.

فللسنة السابعة على التوالي، يعتبر الشباب العربي الإمارات أفضل بلد للعيش ويتمنون لبلدانهم أن تكون مثلها، متفوقة بذلك على بقية البلدان الأخرى. وترتبط صورة الإمارات في أذهان الشباب العربي بالأمن والأمان وفرص العمل المجزية.

ومن أبرز نتائج الاستطلاع النظرة المستقبلية للشباب العربي في دول شرق المتوسط تزداد تشاؤماً قياساً بأقرانهم في دول شمال إفريقيا ودول الخليج.

يذكر أنه قد أجريت 3500 مقابلة شخصية في الفترة بين 21 يناير/كانون الثاني و20 فبراير/شباط 2018 مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.