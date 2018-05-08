الإمارات والبحرين ترحبان بانسحاب ترمب من الاتفاق النووي

أيدت دولة الإمارات ومملكة البحرين قرار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع #إيران واستئناف العقوبات المشددة على النظام الإيراني.

وأعلنت دولة الإمارات في بيان، الثلاثاء، تأييدها قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران للأسباب التي أوردها في كلمته الليلة والتي لا تضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي في المستقبل، ورحبت باستراتيجيته في هذا الخصوص.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي إلى الاستجابة لموقف الرئيس ترمب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.

من جانبها، أكدت المنامة في بيان، الثلاثاء، دعمها التام لهذا القرار الذي يعكس التزام الولايات المتحدة بالتصدي للسياسات الإيرانية ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب في المنطقة دون أدنى التزام بالقوانين والأعراف الدولية، وبما يثبت أن هذا الاتفاق قد حمل العديد من النواقص، وأهمها عدم التطرق إلى برنامج #إيران للصواريخ الباليستية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة من خلال التدخل في شؤون دولها الداخلية ودعم الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في هذه الدول.

وشددت البحرين على تضامنها مع القرار الذي اتخذه ترمب ووقوفها إلى جانب أميركا في جهودها الهادفة للقضاء على الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتدعو كافة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق للنظر بمسؤولية للأمن والسلم في المنطقة واتخاذ خطوات مشابهة لما اتخذته الولايات المتحدة.

وجددت البحرين موقفها الداعم لجميع المساعي التي تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وإلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ومكافحة تمويل وإسناد إيران للميليشيات المتطرفة في المنطقة، والداعي إلى ضرورة احترام إيران لسيادة جيرانها وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية.