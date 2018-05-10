الإمارات تدرج 9 كيانات وأفراداً إيرانيين بقائمة الإرهاب

أدرجت دولة الإمارات، الخميس، 9 كيانات وأفراداً إيرانيين على قائمة الإرهاب لنقلهم أموالاً للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب البيان الذي نشرته "وام"، أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2018 الذي تضمن إدراج تسعة كيانات وأفراد إيرانيين للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

وقد تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات.

وقد تم إدراج الكيانات والأفراد الإيرانيين ضمن القائمة نتيجة تعاون وثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية التي أدرجت ذات الأفراد والكيانات في قائمتها.

وأشاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بجهود دولة الإمارات وتعاونها الوثيق في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم من جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني.