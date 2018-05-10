سلطان بن سحيم: السلطة القطرية تورط شعبنا من أجل إيران

انتقد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الخميس، اصطفاف الدوحة إلى جانب إيران، معتبراً أن السلطة القطرية تورط الشعب القطري من أجل مصالح إيران. كما رأى أن الدوحة تقف في صف إيران ضد عمقها العربي.

بدلاً من الوقوف مع المشروع العربي لمواجهة الخطر الإيراني، نجد نظام الحمدين يقف في صف إيران ضد جيرانه وعمقه العربي…

إلى متى وبلادنا مختطفة لمصالح عبثية؟! — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) May 10, 2018

وقال في سلسلة تغريدات صباح الخميس: "اصطفاف نظام الحمدين مع إيران عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، يثبت أن السلطة القطرية تورط شعبنا في موقف مرتبك من أجل المصالح الإيرانية… لقد سمحوا لقطر أن تصبح ألعوبة لدى النظام الإيراني".

وأضاف: "بدلاً من الوقوف مع المشروع العربي لمواجهة الخطر الإيراني، نجد نظام الحمدين يقف في صف إيران ضد جيرانه وعمقه العربي… إلى متى وبلادنا مختطفة لمصالح عبثية؟!".

موضوع يهمك تعقيباً على ما كشفه حديث السفير الروسي السابق في قطر، فلاديمير تيتورينكو، في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، حول دور الدوحة... سلطان بن سحيم: حذرنا من سيطرة الإخوان الإرهابية على قطر الخليج العربي

يذكر أنه في حين رحبت السعودية والإمارات والبحرين بالخطوة الأميركية بالانسحاب من الاتفاق النووي والسعي إلى إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني، أعربت الخارجية القطرية في بيان الأربعاء عن قلقها، مما سمّته "تصعيداً"، وأكدت أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه، مذكرة بأن "التحرك الجماعي في إطار المجتمع الدولي هو الضمان الأساسي لإيقاف سباق التسلّح النووي المحتمل، في حال دخلت الأطراف المختلفة في هذا السباق كنتيجة لفقدان الثقة بينها".