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شاهد.. حريق ضخم في برج "زن تاور" في دبي مارينا

المصدر: العربية.نت
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سيطرت فرق الدفاع المدني في #دبي بكل كفاءة على حريق شب في برج زن بمنطقة المارينا رغم الرياح الشديدة والأتربة حالياً. ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث، وقامت الفرق المختصة بإخلاء جميع القاطنين في البرج.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني في دبي، قوله، إن فرق الدفاع المدني كانت في موقع الحريق خلال 6 دقائق من البلاغ، وتمكنت بكل كفاءة واقتدار من السيطرة على الحادث خلال 45 دقيقة رغم صعوبة الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

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#دبي

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