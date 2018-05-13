شرطة دبي تعتقل مفتعل حريق مركز الأوتليت

تمكّنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال زمن قياسي، من إلقاء القبض على مفتعل حريق مواقف مركز الأوتليت على طريق دبي العين، والذي أدى إلى احتراق 11 سيارة.

وأثنى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة #دبي، جهود واحترافية فريق العمل الميداني في إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي أدت إلى إلقاء القبض على المتهم الآسيوي الجنسية قبل محاولته الهروب خارج الدولة.

موضوع يهمك سيطرت قوات الدفاع المدني والحريق في إمارة #دبي على حريق شب في 11 سيارة بمواقف مركز #أوت_ليت التجاري، بحسب مصدر بالدفاع... شاهد.. احتراق 11 سيارة بمواقف "مول" في دبي العرب و العالم

وأشار إلى أن #شرطة_دبي ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.