بعد القبض على مفتعل حريق دبي.. المتهم يكشف السبب

بعد إلقاء القبض على مفتعل حريق #أوتلات_مول في دبي من قبل الشرطة، اعترف المتهم الذي أصيب بحروق طفيفة في يديه بالسبب الذي دفعه إلى ارتكاب هذا الجرم، الذي تسبب باشتعال 11 سيارة يوم السبت.

وكشف مدير إدارة البحث الجنائي في #شرطة_دبي، المقدم عادل الجوكر، أن منفذ الحريق آسيوي الجنسية، وكان يهم بالهرب خارج الدولة، بعد أن أقدم على افتعال الحريق الذي طال في البداية حافلة كانت متوقفة في موقف المول المذكور، ثم امتدت إلى سيارات مجاورة.

كما تبين أن الفاعل أشعل الحريق في الحافلة انتقاماً من سائق من الجنسية نفسها، بسبب خلافات شخصية سابقة بينهما.

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وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، تمكّنت في زمن قياسي، من إلقاء القبض على مفتعل حريق مواقف مركز الأوتليت على طريق دبي العين، والذي أدى إلى احتراق 11 سيارة.

وأثنى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة #دبي، بحسب ما أورد حساب شرطة دبي على انستغرام، على جهود واحترافية فريق العمل الميداني في إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي أدت إلى إلقاء القبض على المتهم الآسيوي الجنسية قبل محاولته الهروب خارج الدولة.