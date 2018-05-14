شاهد رهينة أميركيا يفضح قطر.. هكذا تمول جبهة النصرة!

كشف الصحافي الأميركي ثيو بادنوس الذي كان أسيرا لدى جبهة النصرة في سوريا لمدة 22 شهراً عن مخطط قطر لتمويل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وقال بادنوس في مقابلة مع برنامج "صناعة الموت" المذاع على شاشة "العربية" إن اقتسام الأموال القادمة من #قطر كان محور الصراع الدامي بين عناصر جبهة النصرة.

وأضاف أن بعض الأسرى كان يتم تعذيبهم لأنهم سرقوا أموالا دفعتها قطر لجبهة النصرة.

وقال "علمت أثناء احتجازي أن هناك مفاوضات بين أعضاء النصرة وسفير قطري حول الفدية".

وأكد أنه خرج بانطباع أن قطر تتفق مع جبهة النصرة على اختطاف رهائن غربيين ومن ثم تدفع الفدية كوسيلة لتمويل التنظيم الإرهابي.

وقال إنه اختطف في أكتوبر عام 2012 أثناء عمله الصحفي للقيام بتحقيق حول اللاجئين.

وتابع "تعرضت لأنواع مختلفة من التعذيب أثناء فترة احتجازي، وسجنت مع آخرين من جنسيات أخرى وكنت أسمع أصوات تعذيبهم".

وأضاف "بقيت سجينا في حلب لمدة عام ثم في دير الزور 10 أشهر".

وأكد أن النصرة وجهت إليه تهمة الجاسوسية، وأن معرفته اللغة العربية زادت من شكوكهم نحوه.

وأشار إلى أن محاكمته لم تستغرق 5 دقائق ووجد نفسه محبوسا في دورة مياه ليبدأ 22 شهرا من الاحتجاز.