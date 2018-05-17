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سلطان بن سحيم: طعنتم القدس برفع علم إسرائيل في الدوحة

المصدر: العربية.نت
الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني
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انتقد الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني، موقف #قطر من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطات القطرية تحاول خداع شعبها بعبارات كاذبة.

وقال بن سحيم، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، الأربعاء: "مهزلة عندما يتباكى من أسس وأدار العلاقات القطرية الإسرائيلية على القدس والقضية الفلسطينية. طعنتم القدس عندما رفعتم العلم الإسرائيلي في سماء عاصمتنا الدوحة، ثم تحاولون خداعنا بعباراتكم الكاذبة.. هزلت".

كلمات دالّة

#فلسطين, #الدوحة, #قطر, #إسرائيل, #القدس, #سلطان بن سحيم

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