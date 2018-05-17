سلطان بن سحيم: طعنتم القدس برفع علم إسرائيل في الدوحة

انتقد الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني، موقف #قطر من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطات القطرية تحاول خداع شعبها بعبارات كاذبة.
وقال بن سحيم، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، الأربعاء: "مهزلة عندما يتباكى من أسس وأدار العلاقات القطرية الإسرائيلية على القدس والقضية الفلسطينية. طعنتم القدس عندما رفعتم العلم الإسرائيلي في سماء عاصمتنا الدوحة، ثم تحاولون خداعنا بعباراتكم الكاذبة.. هزلت".
مهزلة عندما يتباكى من أسس وأدار العلاقات القطرية الإسرائيلية على القدس والقضية الفلسطينية.— سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) May 16, 2018
طعنتم القدس عندما رفعتم العلم الإسرائيلي في سماء عاصمتنا الدوحة ثم تحاولون خداعنا بعباراتكم الكاذبة .. هزلت