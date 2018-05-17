سلطان بن سحيم: طعنتم القدس برفع علم إسرائيل في الدوحة

انتقد الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني، موقف #قطر من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطات القطرية تحاول خداع شعبها بعبارات كاذبة.

وقال بن سحيم، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، الأربعاء: "مهزلة عندما يتباكى من أسس وأدار العلاقات القطرية الإسرائيلية على القدس والقضية الفلسطينية. طعنتم القدس عندما رفعتم العلم الإسرائيلي في سماء عاصمتنا الدوحة، ثم تحاولون خداعنا بعباراتكم الكاذبة.. هزلت".