أمير قطر لروحاني: إيران دولة قوية ونشكر مواقفها

شكر أمير قطر الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني الخميس إيران على مواقفها.

وأثنى في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن #روحاني على موقف طهران من أزمة قطر ومساعدتها الدوحة في تخطي ما أسماه آثار المقاطعة الخليجية، علماً أن بعض التصريحات الرسمية "المكابرة" الصادرة من قبل وزراء ومسؤولين قطريين كانت أشارت سابقاً إلى عدم تأثر قطر بالمقاطعة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن "أمير قطر والرئيس الإيراني بحثا في اتصال هاتفي بمناسبة تبادل التهاني بحلول شهر رمضان، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية"

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الشيخ تميم وصفه لإيران بالدولة الإقليمية القوية، مضيفاً أن "السبيل الوحيد لحل الخلافات والقضايا الدولية معها يكمن في الحوار فقط".

وخلال الاتصال عبر الشيخ تميم عن "شكره" للرئيس الإيراني على "موقف إيران من مقاطعة الرباعي العربي لقطر ومساهمتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لمقاطعة تلك الدول لقطر"، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين

إلى ذلك، أعلنت طهران أن التجارة مع قطر ازدادت بنحو 250 مليون دولار خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، في وقت تعتمد قطر بشكل أكبر على الصادرات الإيرانية وخصوصا المواد الغذائية".