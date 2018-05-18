سلطان بن سحيم للدوحة: استبدلتم الأشقاء بتركيا وإيران

بعد أن نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان صورة "ودية" جمعت الأمير محمد وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وملك البحرين، حمد بن عيسى، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، علق الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني عليها متحسراً على "العزلة" التي تعيشها قطر جراء السياسة التي انتهجتها ودفعت 4 دول عربية إلى مقاطعتها (الإمارات، السعودية، البحرين ومصر).

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر صباح الجمعة، أرفقها بالصورة المذكورة: "بينما الأشقاء يجتمعون ويلتقون ويقتربون أكثر فأكثر، يحز في النفس العزلة التي تعيشها بلادي.. أصبحنا منبوذين..".

بينما الأشقاء يجتمعون ويلتقون ويقتربون أكثر فأكثر، يحز في النفس العزلة التي تعيشها بلادي..

أصبحنا منبوذين.. أبتعدنا عن أهلنا وأشقائنا.. وأستبدلنا مكانهم التركي والإيراني..

المكابرة والعناد تقتل صاحبها pic.twitter.com/o9yja6foT8 — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) May 18, 2018

وأضاف في إشارة إلى السياسة القطرية التي باتت تتناغم مع إيران وتركيا، مبتعدة عن الدول العربية: "ابتعدنا عن أهلنا وأشقائنا.. واستبدلنا مكانهم التركي والإيراني.. المكابرة والعناد تقتل صاحبها".

وكان بدر العساكر نشر صورة تجمع كلا من ولي العهد السعودي، وولي عهد أبو ظبي، مع ملك البحرين والرئيس المصري، كاشفاً عن لقاء ودي جمعهم قبل أيام، دون أن يحدد التاريخ، إلا أنه أوضح أنه جرى بضيافة السيسي.