أيدت شكوى الإمارات.. إيكاو تدين تهديد قطر لأمن الطائرات

أعلن مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" تأييده المخاوف الإماراتية على سلامة الطيران المدني بسبب العمليات العسكرية القطرية، بعد خروق #الدوحة لقواعد سلامة الطيران المدني من خلال اقتراب مقاتلاتها العسكرية من طائرات مدنية إماراتية منذ بداية العام.

ودفعت التهديدات القطرية للطيران المدني، مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني " #إيكاو" إلى التشديد على ضرورة حماية الطائرات وركابها.

وأبدت #الإمارات مخاوفها أمام مجلس "إيكاو" من العمليات العسكرية القطرية العشوائية التي تطاول الطيران المدني.

وكانت المقاتلات القطرية اقتربت خمس مرات من طائرات مدنية مسجلة في الإمارات منذ بداية العام الحالي، ما دفع أبوظبي إلى طلب جلسة خاصة لمجلس "إيكاو" لمناقشة الأمان الجوي للطائرات المدنية.

وشدد مجلس "إيكاو" على سلامة الطيران المدني وحماية أرواح المدنيين المسافرين على متن الطائرات، وأهمية التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية واحترام مبادئ سلامة الطائرات المدنية والحفاظ عليها

وحث مجلس "إيكاو" على التزام العمليات الجوية العسكرية بضمان سلامة الطيران وأخذها في الاعتبار، وشدد على مواصلة مراقبته الوضع لتحديد وتنفيذ الحلول لتعزيز سلامة الطيران في المنطقة.

ومن جانبه، رحب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بقرار مجلس منظمة "إيكاو"، مؤكداً خلال جلسة الاستماع أن هذه الحوادث تشكل انتهاكاً واضحاً وخطراً من #قطر على اتفاق الطيران المدني الدولي المعروف أيضاً باتفاق شيكاغو.