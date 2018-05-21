البحرين: نقف مع واشنطن في مواجهة الخطر الإيراني

أكدت مملكة البحرين، الاثنين، دعمها الكامل للاستراتيجية الأميركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن للتعامل مع إيران.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، "دعم مملكة البحرين الكامل للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، والتي أعلنها السيد مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة اليوم، والتي تعكس الإصرار على التصدي لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسد النواقص التي حملها الاتفاق النووي ومنع خطر برنامج إيران للأسلحة الباليستية".

وأشاد البيان بالجهود الأميركية المتواصلة والهادفة لتدعيم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وسعيها الدؤوب، لاتخاذ كل السبل من أجل منع نشر الفوضى والتوتر وحل الأزمات في المنطقة.

موضوع يهمك أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، الاثنين، عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة سلوك #إيران حول دعم الإرهاب وزعزعة... بومبيو:12 مطلبا أميركيا من إيران أبرزها وقف دعم الإرهاب أميركا

كما أكدت وزارة الخارجية أن "مملكة البحرين ترى نفسها في موقع واحد مع الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة الخطر الإيراني، والتصدي لمحاولات إيران لتصدير العنف والإرهاب".

وشدد البيان على ضرورة تجاوب إيران مع كل المساعي المبذولة لاستتباب السلام وتسوية الصراعات في المنطقة وإخلائها من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل، والتوقف الفوري عن دعم الميليشيات الإرهابية والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وعدم التدخل مطلقاً في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.