قرقاش: استراتيجية أميركا تتطلب تغيير بوصلة إيران

وصف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الاثنين، مقاربة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول السياسة الإيرانية بأنها "دقيقة"، مضيفاً أن الاستراتيجية الصارمة التي أعلنها "نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات"، مؤكداً أن توحد الجهود هو "الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها".

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر" أنه "لطالما عانت المنطقة من الخطاب والفعل الإيراني الذي لا يحترم السيادة والشأن الداخلي"، مضيفاً: "بعد الاتفاق النووي شهدنا تغولاً وتدخلاً إيرانياً غير مسبوق في الشأن العربي، آن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن القبول به".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي: "المنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار والسياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات بانتهازيتها وطائفيتها، ومن الطبيعي أن تجد طهران نفسها في هذا المأزق، استراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية".