البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى جنوب الهند

حذرت القنصلية البحرينية رعاياها من السفر إلى ولاية كيرالا الهندية بسبب فيروس نيباه، وذلك إلى حين السيطرة على الوضع تماماً.

ويتحرى مسؤولون بقطاع الصحة في الهند، الأربعاء، إذا كان فيروس نادر يسبب تلفا في الدماغ انتشر في ولاية ثانية بعد تقارير عن الاشتباه في إصابة شخصين بالفيروس في ولاية كارناتاكا بجنوب البلاد، فيما ارتفع عدد الوفيات بولاية كيرالا المجاورة حيث بدأ التفشي إلى 11.

ويشهد ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان مئات الوفيات بسبب الأمراض المعدية كل عام، وذلك نظرا لضعف أنظمة مراقبة الأمراض والوقاية من العدوى، الأمر الذي أثار قلق خبراء الصحة من مخاطر تفشي أمراض من هذا النوع.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد أمصال للوقاية من فيروس نيباه الذي تنقله خفافيش الفاكهة وينتشر عبر سوائل الجسم.

والعلاج لهذا الفيروس الذي تصل نسبة الوفاة بسببه إلى نحو 70% هو توفير الرعاية الداعمة.

وتتبع مسؤولون بقطاع الصحة يحققون في تفشي الفيروس في كيرالا، حيث وقعت أول حالة وفاة يوم الجمعة، مصدر الفيروس إلى بئر تعيش فيه الخفافيش وكان الضحايا يحصلون منه على المياه.

وأعلن راجيف ساداناندان وهو مسؤول بقطاع الصحة في الولاية أن السفر إلى كيرالا وهي مقصد سياحي شهير آمن.

وقال إن التفشي لا يزال محدودا إلى حد كبير وإن كل الحالات مرتبطة بأسرة واحدة.



ورفض التعقيب على الحالات في مانجالور، لكنه طلب من السياح تفادي الذهاب إلى ضواحي كانور وكوشيكودي ومالابورام وواياناد لأنها قريبة من منطقة التفشي وتخضع لمراقبة من مسؤولي الصحة.

إلا أن قنصلية البحرين في مدينة مومباي قالت على حسابها على تويتر الأربعاء إنها طلبت من رعاياها تجنب السفر إلى ولاية كيرالا لحين السيطرة على تفشي الفيروس.