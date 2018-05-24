بالصور.. دمار هائل لإعصار مكونو وارتفاع عدد المفقودين

قال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، الخميس، إن عدد السفن الغارقة والجانحة في أرخبيل سقطرى، بسبب إعصار "مكونو" ارتفع إلى سبع سفن منها أربع سفن صيد.

وأشار، إلى أن عدد المفقودين ارتفع إلى 19 حالة.

وأوضح كفاين، أن فرق الإنقاذ مستمرة في إجلاء عشرات الأسر في مدينة حديبوا لليوم الثاني على التوالي إلى مراكز الإيواء المخصصة من غرفة العمليات.

ولفت إلى أن 70% من الأرخبيل خارج نطاق التواصل.

وأدى الإعصار المداري من الدرجة الأولى إلى أضرار بالغة وقطع الطريق الى المطار، ما عزل مدينة حديبو عاصمة سقطرى، عن المناطق الغربية والجنوبية بشكل كامل، وفق ما ذكرت غرفة العمليات في محافظة أرخبيل سقطرى.

وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت فجر الخميس، جزيرة سقطرى منكوبة، بعد الأضرار الكبيرة الناتجة عن إعصار "ماكونو" الذي ضرب المحافظة، الأربعاء.

وخاطبت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، منسقة الشؤون الإنسانية ليزا غراندي بتوجيه المنظمات الأممية العاملة بسرعة إرسال الفرق الإغاثية والطبية إلى محافظات (سقطرى، والمهرة وشبوه وحضرموت) والمحافظات المتضرره من الاعصار.

وأهابت بالمنظمات الإنسانية بسرعة التوجه إلى تلك المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ العالقين، بعد وصول عدد المتضررين والنازحين الى اعداد كبيره وفقدان كثير من العوائل لمساكنها وممتلكاتها.

وتوقعت غرفة الأرصاد الجوية في محافظة حضرموت، شرق اليمن، أن وصول الإعصار المداري "ماكونو"، مساء غد الجمعة مصحوباً بهطول أمطار غزيرة جداً وبهبات رياح شديدة وهيجان الأمواج، وقالت إن مركز الإعصار يبعد عن مدينة الغيظة (عاصمة المهرة) (380 كم)".

وأوضحت في بلاغ، أن مخرجات الخرائط توضح تمركز الإعصار المداري "ماكونو" على خطي عرض وطول (14.4 درجة شمالاً - 55.4 درجة شرقاً) بسرعة رياح تتراوح بين (78 إلى 82 عقدة) ويتحرك باتجاه الشمال الشرقي، ليقترب من سواحل محافظة المهرة ومحافظة ظفار في سلطنة عمان.

وفي وقت سابق، حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، من "تأثيرات خطيرة" لإعصار "ماكونو" المداري، على محافظات: أرخبيل سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن.