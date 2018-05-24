سلطان بن سحيم: قطر خسرت كثيرا.. وابتعدت عن محيطها

قال الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني الخميس، إن قطر خسرت كثيرا منذ إعلان الدول الأربع المقاطعة، لافتا إلى أنهم في الدوحة ذهبوا إلى عواصم كثيرة وخابت مساعيهم، مؤكدا أنهم لن يجدوا حلا ما دامت البوصلة غير متزنة".

وذكر الشيخ سلطان بن سحيم في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "عام مر على المقاطعة، خسرت فيه بلادي الكثير، وابتعدت عن محيطها أكثر، ولا زالت المكابرة سيدة الموقف عند نظام الحمدين.. لا يهمهم خسارة شعبهم طالما العناد سيدهم".

كل يوم من المكابرة والعناد تكلفته عالية عندما تسدد فواتير من تلاعب بمصلحة أبناء وطني..

سنتذكرهم فرداً فرداً أولئك الذين غدروا بنا قبل جيرانهم وأشقائهم.. — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وأضاف "ذهبوا إلى أوروبا ولم تحل أزمتهم.. رحلوا إلى #روسيا وفشلت رحلتهم.. شدوا الرحال إلى #واشنطن وخابت مساعيهم.. سيتعبون كثيراً ويسافرون طويلاً ولن يجدوا الحل ما دامت البوصلة غير متزنة".

وتابع "كل يوم من المكابرة والعناد تكلفته عالية عندما تسدد فواتير من تلاعب بمصلحة أبناء وطني.. سنتذكرهم فرداً فرداً أولئك الذين غدروا بنا قبل جيرانهم وأشقائهم".