عُمان تطلق تحذير 2 بشأن إعصار مكونو.. وتدعو إلى الحذر

أوضح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، الخميس، أن آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تعمق الإعصار المداري إلى الدرجة الثانية خلال الـ 12 ساعة القادمة، واستمرار تدفق السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة في حين يقترب مركزه من سواحل محافظة ظفار مساء يوم غدٍ الجمعة مصحوبا برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 200 إلى 300 ملم تؤدي إلى فيضان الأودية.

ووفق تحذير رقم 2 نشرته "العمانية"، سيكون البحر هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 ـ 12 مترا، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على سواحل محافظة جنوب الشرقية ويتراوح ارتفاعه من 3 ـ 5 أمتار .

هذا وتوضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس تمركز الإعصار المداري #مكونو حاليا على دائرة عرض 14.2 درجة شمالا وخط طول 55.4 درجة شرقا، مستمرا في حركته نحو سواحل السلطنة، ويبعد مركز الإعصار حوالي 330 كيلومترا عن مدينة صلالة وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 70 إلى 80 عقدة /126ـ 144ـ كم /ساعة.

وطالبت الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

ودعت الجميع بضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.