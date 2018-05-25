متهمون جدد في قضية جامع تبرعات ترمب ضد قطر

أضاف جامع تبرعات للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مدعى عليهم جدداً إلى دعوى قضائية تتهم قطر باختراق بريده الإلكتروني، وإطلاع مؤسسات إخبارية على محتواها.

وكان إليوت برويدي، الذي تداولت الصحافة الأميركية في الشهور الأخيرة تعاملاته مع ترمب، قد رفع دعوى قضائية على قطر أمام محكمة اتحادية بمدينة لوس أنجلوس في آذار/مارس.

وقدم برويدي، الخميس، شكوى معدلة أضاف فيها إلى المدعى عليهم شقيق أمير قطر وأحمد الرميحي، وهو رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري.

وقال في الشكوى إنه كان محل استهداف بسبب معارضته الشديدة لقطر، وذلك في إطار جهود يقودها محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرميحي لتغيير السياسة الأميركية تجاه الدوحة.

وقال برويدي في الدعوى إن قطر سعت إلى استغلال رسائله الإلكترونية المخترقة لاستهدافه بتغطية صحافية سلبية ومنعه من انتقاد قطر.