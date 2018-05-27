الأرصاد: انتهاء تأثير إعصار مكونو واستمرار الأمطار 

غادر #إعصار_مكونو صلالة باتجاه الشمال الغربي، فيما تبعاته باقية على شكل أمطار غزيرة في محافظة ظفار.

وأكدت اللجنة الداخلية لإدارة الحالات الجوية الاستثنائية في ختام اجتماع لها، انتهاء التأثير المباشر لإعصار مكونو، وإنهاء حالة الطوارئ في محافظة ظفار واستقرار الحالة المدارية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية العمانية أن الحالة الجوية الحالية في محافظتي ظفار والوسطى والمتمثلة في أمطار تتراوح شدتها بين غزيرة رعدية ومتوسطة، هي تأثير غير مباشر لإعصار مكونو رغم أن سرعة الرياح قد خفت بشكل كبير.

وقالت الأرصاد إن التأثير غير المباشر سيستمر على مدى الـ 24 ساعة المقبلة، حيث سيستمر هطول الأمطار على صلالة.

من جهتها، أعلنت الهيئة العليا للطيران المدني عن عودة مطار صلالة للعمل بعد أن تم إغلاقه على مدى يومين أمام حركة الطيران، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي يوضح موعد عودة حركة الملاحة مجددا في ميناء صلالة.

فيما ناشدت السلطات العمانية التي تعمل جاهدة على إزالة آثار الإعصار وتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة ظفار المواطنين توخي الحذر.