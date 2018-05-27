البحرين: لا بارقة أمل قريباً في حل أزمة قطر

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أنه ما من معطيات تشير إلى حل قريب للخلاف الدبلوماسي بين قطر وجيرانها الخليجيين، بعد مرور نحو عام من قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.

وقال الوزير لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد: "المعطيات بين أيدينا اليوم لا تشير إلى أي بارقة أمل للحل الآن، لأن الأمر لا يحدث فجأة".

وكانت #السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة السفر مع قطر في يونيو/ حزيران الماضي، متهمة الدوحة بدعم إيران والإرهاب.

وذكر وزير الخارجية البحريني أن قطر تطيل الأزمة بنقلها إلى حلفاء غربيين بدلا من التعامل معها داخل التكتل الخليجي العربي.

وأضاف للصحيفة: "كنا نتوقع منذ بداية الأزمة مع قطر أن يتوجه أمير قطر إلى السعودية لكن هذا لم يحدث".

وأعلن مسؤولون في السعودية والإمارات أن الدوحة لم تف بعد بالمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول الأربع من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وغرد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأسبوع الماضي على تويتر بأن قطر لم تتعامل بحكمة مع هذه المطالب، مضيفا "لعل مرور سنة على المقاطعة سينتج فكرا جديدا ومقاربة أكثر حكمة في الدوحة".