قطر تدافع عن إيران وترفض أي استهداف عسكري لها

أعلن وزير الدفاع القطري، خالد العطية، أن بلاده لن تنجر إلى أي صراع مع طهران، ودافع العطية خلال مؤتمر أمني دولي في سنغافورة عن الاتفاق النووي الإيراني، وطالب بإنقاذه والتمسك به.

حديث المسؤول القطري جاء بعد أن سُئل عن إمكانية نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تمتلك واشنطن قاعدة جوية كبيرة في قطر.

فبعد أن قطعت مرحلة التقارب مع إيران، ها هي قطر تتجه إلى الدفاع عنها في المحافل الدولية، في موقف جديد رفضت الدوحة أي استهداف عسكري ضد إيران.

وزير الدفاع القطري خالد العطية شدد في كلمته أمام المؤتمر الأمني بسنغافورة على أن الدوحة لن تنجر إلى أي صراع مع طهران، ولا تفضل استخدام القواعد القطرية لشن غارات جوية على إيران.

العطية قال: "إذا حاول أي طرف ثالث دفع المنطقة أو بعض دول المنطقة إلى حرب في إيران سيكون الأمر خطيراً للغاية".

العطية تجاهل تدخل إيران في شؤون الدول العربية ودورها في زعزعة استقرار المنطقة، وركز حديثه على أنها دولة جارة يجب الحوار معها، قبل أن يدافع عن الاتفاق النووي الإيراني مطالباً بإنقاذه.

وأضاف: "ينبغي على الجميع أن يظلوا متمسكين بهذا الاتفاق، وأن يتقدموا من خلاله".

الموقف ينسجم مع التقارب اللافت بين الدوحة وطهران بعد مقاطعة الدول الأربع بسبب دعمها الإرهاب.. تقارب استفادت منه إيران سياسياً بتبادل الزيارات الرسمية، وموقف قطر المدافع عن إيران في المحافل العربية.