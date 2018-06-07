سلطان بن سحيم رداً على حمد بن جاسم: من سرق المليارات؟

واصل الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني فضح النظام القطري وتناقض سياساته في تغريداته ليل الأربعاء.

وقال الشيخ سلطان: "من سرق عشرات المليارات بفعل منصبه السابق ينظّر على القطريين عن الأمانة! ومن خطط لاغتيال الملك عبدالله يحاضر عن الأخوة.. ومن حرض على فوضى "الخريف العربي" يدعو للاستقرار.. يكذب على نفسه ويصدق الكذبة"، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية القطري السابق #حم_ بن_جاسم بن جبر.

وأضاف: "في الوقت الذي اختار نظام الحمدين أن يعزل بلادي عن محيطها، يواصل أحد أركانه بث سمومه عبر تويتر.. بالكذب تارة، وتجميل صفحته السوداء تارة أخرى، والتحريض على الثورات مجدداً تارة ثالثة. القطريون قبل غيرهم يعرفون حقيقته وسوءاته وفضائحه الكثيره".

موضوع يهمك رد المستشار في الديوان الملكي السعودي #سعود_القحطاني، ليل الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية القطري السابق #حمد_بن_جاسم... القحطاني لحمد بن جاسم: تتباكى بدموع التماسيح السعودية

وتابع: "يظن من دعم نظام الحمدين بالغدر والخيانة أنه يمكن للقطريين أن ينسوا دوره المشبوه في عزلة بلادهم.. مهما فعل ومهما سعى ومهما قال لن ينسى شعبنا العظيم كوارثك بحق بلادي.. وسنتخلص منكم عاجلاً أم آجلاً.. مستقبل بلادنا وشعبنا بإذن الله مشرق بدونكم".

وأتت تلك التصريحات رداً على تغريدات أدلى بها حمد بن جاسم قبل يومين، حول الأزمة مع قطر.