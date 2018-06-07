قرقاش: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تطور نوعي بناء

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور #قرقاش، الخميس، أن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تطور نوعي في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: "تطوّر نوعي في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، الشفافية والمصداقية بين الشقيقين لبنة البناء لهذا الأساس والخير والازدهار والمستقبل رؤيته".

وأضاف أن هذا المجلس سيحمل في طياته بشرى إيجابية للبلدين والمنطقة، مشيراً إلى أن محاور الاقتصاد والمعرفة والاستقرار هو السبيل لتعزيز العلاقات التاريخية بين السعودية والإمارات، وبناء نموذج يحتذى به في المنطقة.

#مجلس_التنسيق_السعودي_الاماراتي يحمل في طياته بشرى إيجابية للبلدين والمنطقة، محاور الإقتصاد والمعرفة والإستقرار سبيلنا لتعزيز علاقتنا التاريخية وبناء نموذج يحتذى به في المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 7, 2018

إلى ذلك قال: "من #جدة، عروس البحر الأحمر، وعبر #مجلس_التنسيق_السعودي_الإماراتي يرسل البلدان رسائل إيجابية إلى عالم عربي أحوج ما يكون لها، الشراكة الصادقة المخلصة تزيل كل العوائق وتفتح الآفاق وتكرّس الإيجابية والتفاؤل والإنجاز".

كما شبه العلاقات بين البلدين باليدين المتكافلتين، قائلاً: "يمنى بلا يسرى تراها ضعيفة.. ورجل بلا ربع على الغبن صَبَّار".