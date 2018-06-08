حلف شمال الأطلسي يرفض منح قطر العضوية

رفض حلف شمال الأطلسي "ناتو" طلب #قطر منحها العضوية الكاملة. وأكد أمين عام الحلف، #ينس_ستولتنبرغ، في رد على سؤال "العربية"، قبل بدء مباحثات وزراء الدفاع، إن دول أوروبا وأميركا الشمالية فقط مؤهلة للعضوية في الحلف.

وقال ستولتنبرع إن "قطر دولة شريكة لحلف الناتو حيث نرحب بعلاقات الشراكة التي نقيمها مع أطراف عدة في منطقة #الخليج. وأؤكد أن الناتو يجمع الحلفاء في أوروبا وأميركا الشمالية وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من معاهدة تأسيس الحلف. وبالتالي فالأعضاء هم: الولايات المتحدة وكندا في أميركا الشمالية والحلفاء في #أوروبا. والحلف لا يتجاوز حدوده".

وسعى وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الخميس للتوافق على أحدث خططهم لاحتواء روسيا في الوقت الذي يحاولون فيه كبح شعورهم بالإحباط من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصلب متذرعا بأسباب تتعلق بالأمن القومي، نقلا عن "رويترز".



وبعد أن نحى الوزراء جانبا ما وصفها الأمين العام للحلف "بخلافات خطيرة" داخل الحلف ولو مؤقتا، بات من المقرر أن يوافقوا على خطة لحماية دول الحلف من القوة البحرية الروسية المتنامية. وتشمل الخطة نقل القوات عبر أوروبا بسرعة أكبر وتشكيل وحدات مقاتلة وسفن وطائرات أكثر جاهزية للقتال.