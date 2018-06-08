سلطان بن سحيم: الدوحة تمنع القطريين من بيت الله

اتهم الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني، #قطر، الجمعة، بالتورط في منع الشعب القطري من أداء الحج والعمرة، متوعداً النظام في الدوحة بيوم حساب.

وغرد الشيخ سلطان: "بينما الشقيقة الكبرى تترفع عن الخلافات السياسية وتفتح أبوابها وقلبها لشعبنا لأداء العمرة، يصر نظام الحمدين على منعهم من بيت الله.. كل ذلك حتى لا تسقط حجتهم بالمظلومية.. أي ذنب اقترفتموه أمام الله؟!".

موضوع يهمك تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الباكستانية من معلومات... السعودية: ادعاءات باطلة حول منع القطريين من العمرة السعودية

وأضاف: "سيأتي يوم يحاسبكم الشعب القطري على ظلمكم له ومنعكم إياه من أداء العمرة والحج… كم هي كثيرة الذنوب التي تحيط برقابكم، لكنكم لا تخافون الله ولا تهمكم غير مصالحكم".

وأكدت السفارة السعودية في باكستان أن ما ورد في البيان الصادر عن #السفارة_القطرية في إسلام أباد، الخميس، ما هو إلا إحدى المحاولات اليائسة والمكشوفة بهدف تحميل المملكة العربية السعودية مسؤولية عدم تمكن المواطنين القطريين من القدوم لأداء مناسك العمرة.

وشددت السفارة السعودية في بيان على عدم صحة ما تناقلته بعض الصحف الباكستانية بشأن عدم مقدرة المواطنين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك العمرة، مجددة حرص وترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بقدوم زوار بيت الله الحرام بمن فيهم الأشقاء القطريون لأداء مناسك العمرة.