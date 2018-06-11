رفع أذان "محرف" يثير ضجة في الكويت.. وتوقيف حارس

أثار حارس مسجد بلبلة في #الكويت بعد أن رفع الأذان بشكل محرف قائلاً "الله كويت أكبر".

وأظهر مقطع فيديو صوره بعض المارة على ما يبدو وتم تداوله على مواقع التواصل من قبل مغردين كويتيين شعروا بالإساءة والغضب من تصرف الحارس هذا، الأذان يصدح من مسجد البوص في #محافظة_الأحمدي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن الحارس بنغالي الجنسية، وقد أوقف من قبل وزارة الأوقاف وأحيل إلى التحقيق.

كما نقلت عن مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور أحمد العتيبي قوله: إن "الحادثة حصلت اجتهادا من الحارس الجديد للمسجد، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات".

وأوضح العتيبي أن "مسجد البوص يقع داخل مسلخ الظهر في منطقة معزولة وبعيدة عن المناطق السكنية، ويخدم المسلخ والسوق المركزي وصفاة الأغنام فقط"، مضيفاً أن "للمسجد بوابة خارجية تغلق بعد صلاة العشاء، وتفتح صباحًا، ولا تقام فيه صلاة الفجر لعدم وجود مصلين".

وفي التفاصيل بحسب ما أكد المسؤول الكويتي، أن الحارس الجديد ظن أن المؤذن غاب عن رفع الأذان، فبادر واجتهد من عنده وتطوع في رفعه رغم عدم وجود مصلين في المسجد".