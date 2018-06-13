الإمارات: التحالف يهدف لمنع إنشاء حزب الله ثانٍ باليمن

أكد سفير الإمارات لدى بريطانيا، سليمان المزروعي، الأربعاء، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يهدف إلى منع إنشاء حزب الله ثانٍ في اليمن.

وأضاف: "الهدف الأساسي من تدخل دول التحالف هو منع إنشاء حزب الله آخر في الجزيرة العربية في اليمن والذي يتمثل بالحوثي، ومنع إيران من محاصرة الجزيرة العربية".

كما أكد السفير الإماراتي في لندن أن تحالف دعم الشرعية في اليمن وضع خططا طارئة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى العائلات المحاصرة في الحديدة.

وأضاف: "هناك إجراءات وخطط طارئة، ففي حال تدمير الميناء من قبل الحوثي ستكون المساعدات جوية وبرية".

وأكد المزروعي أن استعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها ستجبر الحوثيين على التفاوض، وتمنعهم من استغلال الميناء لتهريب السلاح.

وأضاف: "التحالف يرى أن تحرير الحديدة سيضمن الضغط على الحوثيين للجلوس على طاولة التفاوض للعملية السلمية، ومنعهم من استخدامه لاستيراد الأسلحة وتهريبها، وتهريب المواد الغذائية وإثراء خزينتهم من استغلال الميناء".

وأشار إلى أن الملف الإنساني له أولوية، والتحالف أعد خطط طوارئ، مؤكداً أن خطط التحالف تضمن وصول المساعدات لليمن جوا وبحرا وبرا.