الإمارات تعلن استشهاد 4 من جنودها في معركة الحديدة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات، استشهاد 4 من جنودها بمعركة تحرير الحديدة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، فإن الجنود الأربعة هم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والوكيل علي محمد راشد الحساني، والرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي، والعريف عبيد حمدان سعيد العبدولي.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.