سلطان بن سحيم:العرب يحررون الحديدة وقطر تتحالف مع إيران

بينما العرب الصادقين الشجعان يجتمعون لـ #تحرير_الحديدة من براثن الانقلاب الحوثي، نجد النظام الخائن يكشر عن أنياب الغدر ليتحالف مع الوكيل الإيراني.

ما أتعسها من أيام على القطريين الشرفاء — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) June 13, 2018

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في تغريدة على حسابه في "تويتر"، الأربعاء، إنه "بينما العرب الصادقون الشجعان يجتمعون لتحرير الحديدة من براثن الانقلاب الحوثي، نجد النظام الخائن يكشر عن أنياب الغدر ليتحالف مع الوكيل الإيراني"، مضيفاً: "ما أتعسها من أيام على القطريين الشرفاء".

عار علينا كقطريين أن يأتي اليوم يدافع #نظام_الحمدين عن الفارسي… وضد من؟! ضد الشقيق السعودي والإماراتي والبحريني والكويتي.

إن لم يكن هذا هو العار فما هو إذاً ؟!!! — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) June 13, 2018

وقال في تغريدة أخرى: "عار علينا كقطريين أن يأتي اليوم يدافع نظام الحمدين عن الفارسي… وضد من؟! ضد الشقيق السعودي والإماراتي والبحريني والكويتي. إن لم يكن هذا هو العار فما هو إذاً ؟!!!".