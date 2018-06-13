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سلطان بن سحيم:العرب يحررون الحديدة وقطر تتحالف مع إيران

المصدر: العربية.نت
الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني
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قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في تغريدة على حسابه في "تويتر"، الأربعاء، إنه "بينما العرب الصادقون الشجعان يجتمعون لتحرير الحديدة من براثن الانقلاب الحوثي، نجد النظام الخائن يكشر عن أنياب الغدر ليتحالف مع الوكيل الإيراني"، مضيفاً: "ما أتعسها من أيام على القطريين الشرفاء".

وقال في تغريدة أخرى: "عار علينا كقطريين أن يأتي اليوم يدافع نظام الحمدين عن الفارسي… وضد من؟! ضد الشقيق السعودي والإماراتي والبحريني والكويتي. إن لم يكن هذا هو العار فما هو إذاً ؟!!!".

كلمات دالّة

#الدوحة, #قطر, #معركة الحديدة, #اليمن, #نظام الحمدين, #سلطان بن سحيم

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