محمد بن زايد وهادي يبحثان أوضاع اليمن

استقبل الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في قصر الشاطئ، عبدربه منصور #هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس هادي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن #التحالف_العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أكثر قوة وتقدما وإنجازا في اليمن لبسط الاستقرار وحفظ الأمن وتحرير الأرض من أجل مرحلة جديدة من البناء والتنمية، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

ومن جانبه أشاد الرئيس اليمني بدور التحالف بقيادة السعودية ومساهمات #الإمارات في مساندة بلاده، مثمنا جهود الإمارات ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني.

‏وحضر اللقاء الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ‏ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.